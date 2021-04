Ζάιον: Η σεζόν είναι ιστορική από κάθε άποψη (pics & vid)

Οι Πέλικανς εντυπωσίασαν κόντρα στους Σίξερς, με τον Ζάιον Ουίλιαμσον να είναι απολαυστικός με 37 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στις 2 τελευταίες κατηγορίες έκανε career high. Ο ηγέτης των Πέλικανς σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο φέτος.

Μέχρι στιγμής μετρά 26.5 πόντους με 61.7% εντός πεδιάς. Αυτός είναι και ο καλύτερος μέσος όρος της ιστορίας για παίκτη με 60=% στο ΝΒΑ. Επιπλέον είναι το υψηλότερο ποσοστό εντός πεδιάς για παίκτη με 15+ προσπάθειες ανά παιχνίδι.

Τέλος με την εμφάνιση του κόντρα στους Σίξερς έγινε ο 2ος νεότερος παίκτης με 35+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε ένα ματς μετά τον Τζον Ντρου.

