«Ο DMX έδωσε ελπίδα στους απελπισμένους»! (pics)

Τα νέα του θανάτου του DMX ήλθαν μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι δεν είχε ανακτήσει καμία λειτουργία του εγκεφάλου του και πως η κατάστασή του δεν είχε παρουσιάσει καμία βελτίωση. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Επρόκειτο για μια εμβληματική φιγούρα της ραπ σκηνής και η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε τους NBAers. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανέβασε μια φωτογραφία του DMX στο Instagram ενώ ο Τζαμάλ Κρόφορντ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Ο DMX έδωσε ελπίδα στους απελπισμένους».

The sports world is reacting to the death of DMX at age 50.

RIP pic.twitter.com/IHBKqBPhg8

