Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα ολοκληρώσουν οι Μιλγουόκι Μπακς την μίνι περιοδεία τους στη Δύση. Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ανακοίνωσε λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους Ντάλας Μάβερικς (04:00) ότι ο Giannis δεν θα αγωνιστεί ξανά, εξαιτίας των ενοχλήσεων στο γόνατό του.

Ήδη ο MVP δεν αγωνίστηκε στα παιχνίδια κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς (νίκη για τους Μπακς με 129-128) και στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (ήττα με σκορ 122-121).

Giannis Antetokounmpo (knee soreness) has been ruled out of tonight’s game in Dallas, Bucks coach Mike Budenholzer says.

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 8, 2021