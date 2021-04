Λέικερς - Ράπτορς: Χάνουν ένα ματς ΒανΦλιτ, Μπέμπρι, Χόρτον-Τάκερ, πρόστιμο για Χάρελ, Ανουνόμπι! (pic)

Ο... καυγάς ανάμεσα στον Μοντρέζλ Χάρελ και τον Όου Τζι Ανουνόμπι είχε και συνέχεια. Το ΝΒΑ δεν θα μπορούσε να αφήσει ατιμώρητη τη συμπεριφορά των παικτών. Μόνο που οι δύο παίκτες που ξεκίνησαν τον καυγά τιμωρήθηκαν με πρόστιμο: $20.000 ο Χάρελ και $30.000 ο Ανουνόμπι.

Πιο βαριά είναι η τιμωρία για όσους άφησαν τους πάγκους των δύο ομάδων και προσπάθησαν να εμπλακούν στη φασαρία. Ο Φρεντ ΒανΦλιτ, ο ΝτιΆντρε Μπέμπρι και ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ θα χάσουν έναν αγώνα των ομάδων τους!

