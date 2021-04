Κεμ Μπιρτς: Μένει ελεύθερος από τους Μάτζικ και πάει στους Ράπτορς! (pic)

Μετά από 188 αγώνες με τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ, ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού, Κεμ Μπιρτς θα αλλάξει... γειτονιά. Ο Καναδός σέντερ υπάγεται στο απίθανο ξεκαθάρισμα που κάνουν οι Μάτζικ στο ρόστερ τους. Το συμβόλαιο των 3 εκατομμυρίων δολαρίων θα εξαγοραστεί, αφού έτσι και αλλιώς ο Μπιρτς θα έμενε ελεύθερος το καλοκαίρι.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του αναμένεται να είναι οι Τορόντο Ράπτορς, όπου αναμένεται να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε σχέση με τους Μάτζικ. Φέτος, ο 28χρονος σέντερ αγωνίστηκε σε 48 αγώνες, με 5.3 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

The Orlando Magic are planning to waive center Khem Birch in order to give him an opportunity to play more, with the Toronto Raptors as his likely landing spot, sources tell me and @JoshuaBRobbins. Birch is scheduled to become an unrestricted free agent this offseason.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2021