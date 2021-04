Στους Νετς ο Τζέιμς Χάρντεν κάνει πράματα και θάματα και έχει θέσει υποψηφιότητα για το βραβείο του ΜVP. Μαζί με Ντουράντ, Ίρβινγκ, Γκρίφιν και Όλντριτζ, θέλει να φέρει πρωτάθλημα στο Μπρούκλιν και οι φίλαθλοι των Νετς τον έχουν αγαπήσει.

Το πρόσωπο του μάλιστα πλέον κοσμεί και ένα κτίριο στην πόλη, ακριβώς απέναντι από την έδρα της ομάδας, το Barclays Center. Πρώτη μούρη ο Μούσιας.

James Harden mural is going up in Brooklyn.

(h/t @APOOCH)

pic.twitter.com/j5f5ezzKpB

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 7, 2021