Χάρελ: «Το πρόβλημά μου είναι με οποιονδήποτε δεν φοράει τη φανέλα των Λέικερς» (pics & vid)

Ο δυναμικός φόργουορντ των Λος Άντζελες Λέικερς αποβλήθηκε από το ματς εξαιτίας μίας έντασης που δημιουργήθηκε με τον Ανουνόμπι με αποτέλεσμα να προκληθεί... σύρραξη στο παρκέ!

Ο Χάρελ ωστόσο είπε ότι δεν έχει πάρει σαφής εξήγηση αναφορικά με την αποβολή του από το παιχνίδι ενώ θέλησε να υπερασπιστεί τους συμπαίκτες του, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έχω πρόβλημα με οποιονδήποτε δεν φοράει τη φανέλα των Λέικερς...»

"I didn't really get an explanation." @MONSTATREZZ on his ejection after the scuffle with OG Anunoby and Dennis Schröder. pic.twitter.com/j2s5aszN7O

Montrezl Harrell on if he had any issues with Raptors players: "My beef is with anybody who doesn't have a Lakers jersey."

