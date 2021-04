Ο Σακίλ αγόρασε σε άγνωστο το δαχτυλίδι αρραβώνων του: «Θέλω οι άνθρωποι να χαμογελούν» (vid)

Ο θρύλος του ΝΒΑ βρέθηκε τυχαία σε κοσμηματοπωλείο της γειτονιάς του και είδε εκείνη τη στιγμή έναν άνδρα να θέλει να αγοράσει το δαχτυλίδι αρραβώνων.

Χωρίς καν να το σκεφτεί, χωρίς καν να τον ρωτήσει, έδωσε την πιστωτική του κάρτα στον πωλητή κάνοντας ένα απρόσμενο... δώρο! Όπως είπε και στην εκπομπή στην οποία βρέθηκε με αφορμή τα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα στο ΝΒΑ, είναι κάτι που έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν.

«Απλά προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους να χαμογελούν. Τίποτε άλλο» αρκέστηκε να αναφέρει ο Σακίλ Ο' Νιλ.

. @SHAQ saw this young man buying an engagement ring and decided to pay for it (via @shaqfu_radio ) pic.twitter.com/svMeqCT3e4

"I'm just trying to make people smile... That's all."@SHAQ helped a young man out at a local jewelry store by paying for his engagement ring. pic.twitter.com/eK8n0YHGb7

