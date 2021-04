Ο λόγος για τον Ντέβιν Κάναντι, ο οποίος αγωνίστηκε στην θυγατρική ομάδα των Ορλάντο Μάτζικ στην G-League, τους Λέικλαντ Μάτζικ, με τους οποίους κατέκτησε και τον τίτλο.

Ο 24χρονος Αμερικανός γκαρντ από το φημισμένο Πρίνστον, είχε στον τελικό της G-League κόντρα στο Ντέλαγουερ 22 πόντους με 9/17 σουτ, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ανέφερε ότι ο Κάναντι θα βρεθεί στους Ορλάντο Μάτζικ με 10ήμερο συμβόλαιο.

Guard Devin Cannady signed a 10-day contract with the Orlando Magic, his agent @jaredmucha_ of @excelbasketball tells ESPN. Cannady was MVP of the G League Finals.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 6, 2021