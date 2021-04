Ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Κάιρι Ίρβινγκ που πέτυχε 40 πόντους κόντρα στους Νικς και οδήγησε το Μπρούκλιν στη νίκη. Ο Uncle Drew έτσι έφτασε τα 7 ματς με 40+ πόντους στους Νετς και κατάφερε να ανέβει στην τρίτη θέση της λίστας με τις περισσότερες 40άρες.

Στα 7 έμεινε ο Τζον Ουίλιαμσον, ενώ ο τεράστιος Βινς Κάρτερ έχει 17. Λέτε να περάσει και τον Air Canada;

