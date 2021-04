Ο... ιπτάμενος Χάνγκα στην κορυφή των καρφωμάτων του μήνα (vid)

Φοβερά καρφώματα απολαύσαμε και τον Μάρτη και η Euroleague πιστή στη συνήθεια τους έφτιαξε το TOP 10. Aρκετές ήταν οι εντυπωσιακές... πτήσεις ωστόσο η putback καρφωματάρα του Χάνγκα κόντρα στη Μπασκόνια ήταν το κάτι άλλο και βρέθηκε δίκαια στην κορυφή.

Απολαύστε τις 10 καλύτερες πτήσεις του Μαρτίου όπως τις επέλεξαν οι διοργανωτές

Ο πίνακας με τον Ομπράντοβιτς πουλήθηκε 1.651 ευρώ για θεραπεία κοριτσιού με εγκεφαλική παράλυση

These are not to be missed

'Top 10 of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/ZGKndrLABR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 5, 2021