Δεν παίρνει το hype που αξίζει παρά το γεγονός πως πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις και οι Σίξερς είναι στη 2η θέση της Ανατολής.

Ο Τομπάιας Χάρις μετρά μέχρι στιγμής 52.4% εντός πεδιάς, 40.9 τρίποντα και 90.2% στις βολές.

Με αυτόν τον τρόπο παλεύει να γίνει ο 9ος παίκτης στην ιστορία που θα τελειώσει μια σεζόν με το περίφημο 50/40/90 (σουτ εντός πεδιάς, τρίποντα, βολές. Οι υπόλοιποι κύριοι που του κατάφεραν είναι οι Λάρι Μπερντ, Μαρκ Πράις, Στιβ Νας, Μάλκολμ Μπρόγκντον, Ρέτζι Μίλερ, Ντιρκ Νοβίτσκι, Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι.

