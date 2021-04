Λέικερς: Παραμένει εκτός ο Ντράμοντ, δεν παίζει με Κλίπερς

Ο Ντράμοντ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο δάχτυλο όμως τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας στην οποία υποβλήθηκε έπειτα από τον τραυματισμό του στον αγώνα με τους Μπακς ήταν ενθαρρυντικά, αφού δεν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα αγωνιστεί απόψε κόντρα στους Κλίπερς με τους Λέικεερς που παίζουν εδώ και καιρό χωρίς τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

Lakers newly-acquired center Andre Drummond will miss a second straight game, today vs. the Clippers, with a torn toenail and bruised right big toe, a source with knowledge of the situation tells ESPN

— Dave McMenamin (@mcten) April 4, 2021