Πέλικανς: Δεν κάνει ντεμπούτο με Ρόκετς ο Τόμας λόγω πρωτοκόλλου κορονοϊού (pic)

Θα πρέπει να περιμένει λίγες μέρες ακόμα για να κάνει το ντεμπούτο του ο Αϊζάια Τόμας. Ο γκαρντ της Νέας Ορλεάνης δεν θα παίξει στο αποψινό ματς των Πέλικανς με τους Ρόκετς εξαιτίας του πρωτοκόλλου κορονοϊού.

Ο έμπειρος περιφερειακός θα ενσωματωθεί στην αποστολή των πελεκάνων από τη Δευτέρα, ψάχνοντας τρόπους να βοηθήσει την ομάδα στην προσπάθεια που κάνει να μπει στα playoffs. Πέρυσι είχε 12.2 πόντους μέσο όρο με τη φανέλα των Ουίζαρντς.

The Pelicans say Isaiah Thomas cannot make his debut tonight against Houston because of the league's health and safety protocols. Thomas is scheduled to join the team on Monday.

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 4, 2021