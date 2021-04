Ο Τζούλιους Ραντλ έκανε πράματα και θάματα στη νίκη των Νικς απέναντι στους με 125-81, συνεχίζοντας να παλεύει για να βάλει την ομάδα του στα playoffs.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης πέτυχε μια εμφατική νίκη με 44 πόντους. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά σε παιχνίδι της μετά τις 15 Απριλίου του 1996 και την επικράτηση με 125-79 επί των Ράπτορς.

Οι Νικς τρελαίνουν κόσμο και ενώ οι περισσότεροι τους είχαν ως τις χειρότερες ομάδες του ΝΒΑ πριν ξεκινήσει η σεζόν, εκείνοι κλείνουν στόματα, παίζουν ωραίο μπάσκετ σε πολλές περιπτώσεις και με τον Θίμποντο στον πάγκο θέλουν ξανά την postseason.

The Knicks win tonight is their largest since Apr. 15, 1996 vs. TOR (125-79; won by 46). @EliasSports

— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) April 4, 2021