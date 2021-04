Ο Μοντρέζλ Χάρελ βιώνει την απώλεια και η αγκαλιά της Τζίνι Μπας του άλλαξε τη ζωή! (pics)

Λένε ότι ο θάνατος δεν είναι το αντίθετο της ζωής. Αλλά μέρος της. Για τον Μοντρέζλ Χάρελ είναι πια η νέα ζωή του.

Ο θάνατος της γιαγιάς του, επτά μήνες νωρίτερα, μοιάζει με ένα χαστούκι που δεν έχει σταματήσει να αντηχεί στα αυτιά του.

Η Μάμι Χάρελ αρρώστησε τον περασμένο Ιούλιου και ο Χάρελ άφησε τους Κλίπερς και τη «φούσκα» του Ορλάντο, για να βρεθεί στο πλευρό της.

Η μάχη ήταν σύντομη. Άνιση. Και δύο εβδομάδες αργότερα, ο Χάρελ επέστρεφε στη ζωή του.

Ξέρετε, κάθε απόφαση ή κάθε γεγονός αλλάζει τη γραμμή που είναι η ζωή μας. Δίνει μία νέα κατεύθυνση. Και ο βίος του Χάρελ, από εκείνη την ημέρα και μετά, άλλαξε για πάντα.

Ο κορυφαίος αμυντικός για την προηγούμενη σεζόν, άλλαξε ομάδα. Όχι γειτονιά. Μαζί «κουβάλησε» και το βαρύ φορτίο της θλίψης (του).

This the times I need you the most Ma!

Hurts you not here for me to just call and laugh!

— Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) March 10, 2021