Από τη στιγμή που ο Άαρον Γκόρντον πήγε στους Νάγκετς την trade deadline, έχει δώσει απίστευτα με τους υπόλοιπους βασικούς του Ντένβερ. Η πεντάδα αποτελούμενη από Μάρεϊ-Μπάρτον-Πόρτερ-Γκόρντον-Γιόκιτς ρίχνει μέχρι στιγμής 48 πόντους στους αντιπάλους τους όταν πατά μαζί παρκέ.

Οι Νάγκετς κάνουν εντυπωσιακά πράγματα τον τελευταίο καιρό και ο πρώην φόργουορντ των Μάτζικ δείχνει να είναι το... κομμάτι που τους έλειπε. Αλληλοσυμπληρώνονται έξοχα με τον Joker στο ζωγραφιστό

Since the trade deadline, this Nuggets 5-man lineup has outscored opponents by 48 points in 64 minutes:

Jamal Murray

Will Barton

Michael Porter Jr.

Aaron Gordon

Nikola Jokic

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 2, 2021