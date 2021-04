Shaqtin' a fool: Ο Σακίλ τρολάρει τον εαυτό του για τις βουτιές στο πλήθος! (vid)

Βουτιά στο παρελθόν έκανε το πρωταπριλιάτικο Shaqtin' a fool. Αυτή τη φορά ο Σακίλ Ο'Νίλ επέλεξε να τρολάρει και τον εαυτό του και θυμήθηκε τις βουτιές που έκανε παλιά στο πλήθος για να σώσει τη μπάλα.

Δεν την γλίτωσαν οι Κάιλ Κόρβερ και Ντουέιν Ουέιντ.

Απολαύστε τον Diesel!

Got some familiar faces on #Shaqtin April Fools pic.twitter.com/qKAu1UmDbO

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) April 2, 2021