Γιάννης για Θανάση: «Έλα φίλε, πως σκοράρεις μπροστά στον μικρό σου αδελφό;» (vid)

Ιστορία έγραψαν τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, αφού Γιάννης, Θανάσης και Κώστας μοιράστηκαν το ίδιο παρκέ, έπαιξαν αντίπαλοι και έφτιαξαν μια μοναδική ανάμνηση και σίγουρα ξεχωριστή για την οικογένεια τους. Μπορεί οι Μπακς να νίκησαν με 112-97 τους Λέικερς, αλλά μικρή σημασία έχει.

Η εικόνα λέει πολλά. Η αγκαλιά τους στο τέλος, το χαμόγελο τους, είναι ό,τι μένει μετά από ένα τεράστιο και δύσκολο ταξίδι που φυσικά ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ευδιάθετος, για ακόμα μια φορά, μετά το τέλος του παιχνιδιού και μίλησε για όσα έζησε, ρίχνοντας με χιούμορ σπόντες στον μεγάλο αδελφό του.

«Ο Θανάσης έκανε step back και σκόραρε μπροστά στον μικρό του αδελφό. Έλα φίλε πως το κάνεις αυτό στον μικρό σου αδελφό. Είχα την ευκαιρία να κάνω το ίδιο, αλλά δεν το έκανα. Είναι σπουδαίο. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι, να είμαστε και οι τρεις στο ίδιο παρκέ του ΝΒΑ , είναι σπουδαίο, η μητέρα μας είναι εκεί, μας βλέπει.

Δεν μπορούσε να είναι καλύτερο. Εκπροσωπούμε τον πατέρα μας με τον σωστό τρόπο, το κάνουμε έχοντας χαμόγελο στο πρόσωπο μας, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε, αυτό ήταν πάντα το όνειρο μας και το να μπορούμε να πάρουμε ένα λεπτό και να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε πετύχει είναι τέλειο».

"C’MON MAN! How can you do that to your lil brother?” pic.twitter.com/qHE4Z7PdfR

