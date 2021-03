ΝΒΑ: Φοξ και Ροζίερ οι παίκτες της εβδομάδας (pic)

Οι Σάρλοτ Χόρνετς ολοκλήρωσαν την εβδομάδα που τελείωσε την Κυριακή, με ρεκόρ 3-1 και τον Τέρι Ροζίερ να μετράει 24.3 πόντους, 5.5 ασίστ και 5.3 ριμπάουντ! Ο Ντ' Άαρον Φοξ είδε τους Σακραμέντο Κινγκς να μένουν αήττητοι (4-0) και τον ίδιο να καταγράφει 36.8 πόντους, 5.5 ασίστ και 64% ποσοστό στα σουτ!

Σε λίγα 24ώρα το ΝΒΑ αναμένεται να ανακοινώσει τους καλύτερους παίκτες και rookie του Μαρτίου.

Terry Rozier & De’Aaron Fox have both been named NBA Players of the Week for the respective conferences!

Fox averaged 37 PPG on 64 FG%

Well deserved or should it have been someone else? pic.twitter.com/wJSmFXL7BS

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) March 29, 2021