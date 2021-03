Σρέντερ: «Ο ΛεΜπρόν είναι ο καλύτερος point guard που έχει παίξει ποτέ»!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο στον αγώνα με την Ατλάντα και ο Σρέντερ ηγείται επιθετικά των Καλιφορνέζων εν τη απουσία του King. Στα τελευταία πέντε παιχνίδια της κανονικής περιόδου μετράει 19.6 πόντους με 46% στα σουτ εντός πεδιάς, 41% στο τρίποντο και 7 ασίστ μ.ό.

Μιλώντας, λοιπόν για τον κορυφαίο point guard που έχει παίξει μαζί στην καριέρα του, ο Σρέντερ ανέφερε τον Κρις Πολ και τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ωστόσο «ο ΛεΜπρόν είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ, πιστεύω»!

Dennis Schröder talks about the great point guards he's played with in his career, mentions CP3, Shai and Russell Westbrook, but says "LeBron is the best to ever play this game, I believe."

