«Μάτζικ» Τζόνσον: «Ο Ντράμοντ ακριβώς αυτό που θέλουν οι Λέικερς, φαβορί στην Ανατολή οι Νετς» (pics)

Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Λος Άντζελες Λέικερς δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει την κίνηση της αγαπημένης του ομάδας με την απόκτηση του Αντρέ Ντράμοντ.

«Συγχαρητήρια στον Αντρέ Ντράμοντ που υπέγραψε στους Λέικερς και τον καλωσορίζουμε στο Λος Άντζελες. Είναι ακριβώς ο παίκτης που είχαν ανάγκη οι Λέικερς. Ένας ψηλός ο οποίος να μπορεί να σκοράρει, να πάρει ριμπάουντ και να παίξει άμυνα» έγραψε χαρακτηριστικά για τον νέο σέντερ της ομάδας.

Congratulations to @AndreDrummond for signing with the @Lakers and welcome to Los Angeles! Andre is just what the Lakers need; a big man who can score, rebound, and defend.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) March 28, 2021