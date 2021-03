NBA: Οι περισσότερες ανταλλαγές, με παίκτες και ομάδες τα τελευταία 35 χρόνια! (pic)

Η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ έντονη για το ΝΒΑ, γιατί είχαμε το τέλος της διορίας των ανταλλαγών και επικράτησε πανικός. Ομάδες και παίκτες μπήκαν στον... χορό και οι αλλαγές ήταν πάρα πολλές.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι, ο οποίος έβγαλε και μπόλικες από αυτές, είχαμε 16 ανταλλαγές, μεταξύ 23 ομάδων, που αφορούσαν 46 παίκτες. Αυτά τα νούμερα είναι τα περισσότερα που έχει δει το ΝΒΑ, τα τελευταία 35 χρόνια σε deadline.

Η αλήθεια είναι ότι οι κινήσεις ήταν πολλές και άπαντες περιμένουν την επόμενη ημέρα, για να μετρήσουν θετικά και αρνητικά και να βρουν τον καλύτερο τρόπο, για να ολοκληρώσουν την σεζόν. Νικητές ή κερδισμένοι, για ακόμα μια φορά θα φανούν καλύτερα στην πορεία.

Final tally on NBA Trade Deadline Day, per league:

-- 16 Trades

-- 23 teams

-- 46 roster players

Most ever in each category in past 35 years on deadline day.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 26, 2021