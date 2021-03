Κλίπερς: Ο Τέρανς Μαν έχει στο πορτοφόλι του μία κάρτα του Ρόντο και τώρα είναι συμπαίκτες! (vid)

Ο Τέρανς Μαν κρατάει στο πορτοφόλι του, από τις τελευταίες ημέρες του σχολείου, μία κάρτα. Η είδηση δεν είναι πως ένας παίκτης του ΝΒΑ διαθέτει πορτοφόλι, στην εποχή του πλαστικού χρήματος. Το θέμα είναι η κάρτα. Μία rookie κάρτα του Ραζόν Ρόντο. Του αθλητή που θαυμάζει ο Μαν από πιτσιρικάς.

Η απόκτηση του Ραζόν Ρόντο από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, έφερε την ερώτηση στον Μαν. «Βεβαίως και την έχω. Μπορώ να σας την δείξω;», ήταν η αφοπλιστική απάντησή του. «Κάποιος μου την έδωσε και εκείνη την ημέρα μπήκα στην πρώτη ομάδα του σχολείου. Τη θεώρησα ξεχωριστή, την κράτησα. Και από εκείνη την ημέρα γίνομαι όλο και καλύτερος», πρόσθεσε ο δευτεροετής παίκτης των Κλίπερς.

Τη φετινή σεζόν, ο Μαν (σε 43 ματς) μετράει 5.5 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε σχεδόν 17 λεπτά στο παρκέ.

Terance Mann has been carrying Rondo’s rookie card in his wallet since MIDDLE SCHOOL as a “good luck charm”

And now they’re teammates @terance_mann @RajonRondo (via @TomerAzarly) pic.twitter.com/Ie00FS2NL1

— Overtime (@overtime) March 26, 2021