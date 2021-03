Γράφτηκε ιστορία στην μετάδοση του Ράπτορς-Νάγκετς, που έγινε αποκλειστικά από γυναίκες! (vids)

Σπουδαία ήταν η χθεσινή βραδιά στο ΝΒΑ, αφού γράφτηκε ιστορία με την μετάδοση του αγώνα των Ράπτορς με τους Νάγκετς. Σε κάθε ρόλο για την μετάδοση του αγώνα ήταν γυναίκες. Η Καναδή παρουσιάστρια, Μέγκαν ΜακΠικ, έκανε το play by play, μαζί με την Κία Νερς, Καναδή διεθνής και παίκτρια του WNBA, που έκανε την ανάλυση του αγώνα. Η Κάιλα Γρέι ήταν ρεπόρτερ πάγκου, ενώ η Κέιτ Μπέιρνες και η Έιμι Άουντιμπερτ έκαναν την εκπομπή για τον αγώνα.

Η κίνηση φυσικά και είναι ιστορική και όλες οι πρωταγωνίστριες είχαν πολλά δυνατά μηνύματα να στείλουν. «Σε όλα τα νεαρά κορίτσια που βλέπουν αυτή την εκπομπή, σας καλωσορίζουμε. Σας παρακαλώ να κάνετε μεγάλα όνειρα», σχολίασε η Μπέιρνες, ​με την πρωτοβουλία να κάνει αίσθηση και να γράφεται στα βιβλία της ιστορίας του ΝΒΑ.

Παράλληλα και οι παίκτες των Ράπτορς υποκλίθηκαν σε αυτή την πρωτοβουλία, με τον ΒανΒλιτ να δηλώνει: «Μπορούμε να φωτίσουμε κι άλλο αυτή την δράση και να δείξουμε ότι είμαστε μαζί τους. Είμαι ενθουσιασμένος με όλες τις γυναίκες που παίρνουν μέρος σε αυτή την μετάδοση. Θα είναι σπουδαία». Και ο Λάουρι, μετά το τέλος, πρώτα απ' όλα έδωσε τα εύσημα γι' αυτή την κίνηση, ενώ υποκλίθηκε σε όλες τις επαγγελματίες, που έκαναν εξαιρετική δουλειά.

"To all the young girls that are currently watching this broadcast, we welcome you especially. ... Please dream big."@KateBeirness and @AmyAudibert started a historic all-female Raptors broadcast with a message @espnW

