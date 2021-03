Λέικερς: Ψάχνουν trade μετά τον τραυματισμό του Λεμπρόν, δεν δίνουν τον Χόρτον-Τάκερ (vid)

Όπως ανέφερε ο Μπράιν Ουίντχορστ του ESPN, οι Λέικερς ψάχνουν ένα trade μέχρι το trade deadline (25/3, 21:00 ώρα Ελλάδας) προκειμένου να καλύψουν, στο μέτρο του δυνατού, το κενό του τραυματία Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο «βασιλιάς» αναμένεται να απουσιάσει για έναν μήνα, γεγονός που σήμανε... συναγερμό στις τάξεις της ομάδας. Παρόλα αυτά, κι ενώ έχει πέσει στο τραπέζι το όνομα του Κεντάβιους Κάλντγουελ Πόουπ ως πιθανό αντάλλαγμα, οι Λέικερς δεν είναι διατεθειμένοι να συμπεριλάβουν και τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 39 ματς του ΝΒΑ και μετράει κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ ανά 18,3 λεπτά συμμετοχής.

It’s just TWO DAYS UNTIL THE TRADE DEADLINE, and @WindhorstESPN has the latest on the Aaron Gordon sweepstakes, what the #Lakers will do in the wake of LeBron’s injury and whether Lonzo Ball is on the move. pic.twitter.com/ffbwk2pvVp

