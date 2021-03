ΝΒΑ: Οι Σπερς δίνουν και τον ΝτεΡόζαν, όλα τα φρέσκα σενάρια για Σαμπόνις, Ολαντίπο, Ντράμοντ, Μάρκανεν!

Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Ίσως από την πιο σοβαρή είδηση των τελευταίων ωρών. Οι Σαν Αντόνιο Σπερς, μετά την πιστοποίηση ότι ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ δεν θα αγωνιστεί ξανά, μέχρι να γίνει ανταλλαγή, επισημοποίησαν ότι και ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή!

Οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι... καυτές, αναφορικά με τις ανταλλαγές. Εκτός αν πρέπει να κρατήσουμε μικρό... καλάθι, τελικά. Οι Ιντιάνα Πέισερς μοιάζουν αποφασισμένοι να ανακινήσουν την κατάσταση. Γι' αυτό και ακούνε προσφορές όχι μόνο για τον Μάλκολμ Μπρόγκντον, όσο και για τον Ντομάντας Σαμπόνις! Ναι, καλά διαβάσατε. Και ήδη αρκετές ομάδες ψάχνουν και... ψάχνονται!

The Spurs have 'made it clear' that DeMar DeRozan is available via trade, per @JakeLFischer

"He has an interest in playing elsewhere following this season—perhaps with an eye toward the Eastern Conference." pic.twitter.com/BZm14lvsy0

— NBA Central (@TheNBACentral) March 23, 2021