Μπορεί να είναι χαμηλών τόνων, μπορεί να μην «κεντρίζει» τα φώτα της δημοσιότητας για τη ζωή του μακριά από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ, ωστόσο του αρέσει η πολυτέλεια και η ακριβή ζωή.

Και γιατί να μην του αρέσει από τη στιγμή που μόνο από τα συμβόλαιά του στο ΝΒΑ έχει λάβει 117 εκατομμύρια δολάρια και τα δύο επόμενα χρόνια έχει να βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό άλλα 70 εκατομμύρια δολάρια περίπου.

Τι είναι, λοιπόν, γι' αυτόν 17 εκατομμύρια δολάρια; Ψίχουλα! Ειδικά αν θα του προσφέρουν τόσο μεγάλη χλιδή! Ο Κουάι Λέοναρντ αγόρασε νέα έπαυλη στο Λος Άντζελες η οποία έχει έκταση 1.150 τετραγωνικά μέτρα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πισίνα, σινεμά για 10 άτομα και κελάρι με 960 μπουκάλια κρασί!

Επίσης έχει ένα ρετιρέ ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων κοντά στο STAPLES Center, όπως επίσης και ένα σπίτι 13 εκατομμυρίων δολαρίων στον Σαν Ντιέγκο. Είναι αυτό που λένε... Σπιτόγατος!

