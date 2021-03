Ρόκετς: Η αγκαλιά ανακούφισης του Ουόλ με τον Σάιλας μετά το τέλος του αρνητικού σερί (vid)

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τέλος του αγώνα Ρόκετς-Ράπτορς και την πρώτη νίκη του Χιούστον ύστερα από 20 σερί ήττες, οι Ουόλ και Σάιλας... ξέσπασαν!

Αμέσως αγκαλιάστηκαν βγάζοντας από μέσα τους όλα όσα έκρυβαν και έπνιγαν όλο αυτό το διάστημα. Το αν υπάρχει συνέχεια ή όχι στο Χιούστον θα φανεί στο άμεσο μέλλον.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

John Wall and Stephen Silas hug it out after snapping their 20-game losing streak pic.twitter.com/9Ksgbf6T4c

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 23, 2021