Όπως είναι γνωστό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο ματς των Μπακς με τους Πέισερς λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε στο γόνατο.

Παρόλα αυτά δεν... πτοήθηκε καθόλου, καθώς ήταν ιδιαίτερα κεφάτος στον πάγκο, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που η ομάδα του έκανε... πάρτι απέναντι στην ομάδα της Ιντιανάπολις.

Ήρθε και το κάρφωμα του Θανάση για να... δέσει το γλυκό! Λίγο μετά την εντυπωσιακή προσπάθεια του μεγαλύτερου αδερφού του, ο Γιάννης έκανε από τον πάγκο την αναπαράσταση του καρφώματος.

Αν μη τι άλλο, απολαυστικός!

Thanasis jams it & Giannis re-enacts it.

The #Antetokounbros are having fun. pic.twitter.com/8MGslNn9Kl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 23, 2021