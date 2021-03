Ο back to back MVP του ΝΒΑ, το... χάρηκε με την ψυχή του! Λίγες ώρες μετά την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολή διασκέδασε όσο κανείς άλλος το ματς των Μπακς με τους Πέισερς.

Χόρεψε, κοιμήθηκε στον πάγκο, πανηγύρισε έξαλλα, έδωσε τα παπούτσια του σ' ένα μικρό φίλο των Μπακς και σε γενικές γραμμές έκανε τα πάντα για να περάσει καλά ,τόσο εκείνος, όσο και οι συμπαίκτες του.

Δείτε τα βίντεο των Μιλγουόκι Μπακς και θα καταλάβετε τι εννοούμε!

...όταν κοιμάται

...όταν πανηγυρίζει τα τρίποντα

...όταν εκτελεί χρέη ball boy

The MVP's got it. pic.twitter.com/KMwsfvOLyl

...όταν χορεύει

Here's some entertainment for ya. pic.twitter.com/5r42E0zJGW

...και όταν χορεύει ξανά

...όταν δίνει και πάλι τα παπούτσια του

“This is for you.”

Giannis gives out another pair of shoes!! pic.twitter.com/3KtfsvcO0F

