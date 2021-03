Ο Έλληνας σούπερ σταρ οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις έχοντας «triple double» στους μέσους όρους του.

Συγκεκριμένα μέτρησε 29,7 πόντους, 12,7 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο ενώ σούταρε με ποσοστό 57,6% εντός παιδιάς.

Ευρωπαϊκή... υπόθεση ήταν και ο καλύτερος παίκτης της εβδομάδας στην Δύση, με τον Νίκολα Γιόκιτς να παίρνει με τη σειρά του το αντίστοιχο βραβείο.

Ο Σέρβος σέντερ είχε από τη πλευρά του 26,8 πόντους, 12,3 ριμπάουντ και 8,5 ασίστ κατά μέσο όρο οδηγώντας τους Νάγκετς σε ρεκόρ 3-1.

The POTW cases for Denver’s Nikola Jokic and Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo: pic.twitter.com/VeEiCHidmg

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 22, 2021