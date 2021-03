Κάρι: Όταν ο Στεφ τρέλανε κόσμο με 40άρα στη March Madness του NCAA! (vid)

Από το NCAA άρχισε να δείχνει την κλάση του ο Στεφ Κάρι. Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας έβαλε 40 πόντους (8/10 τρίποντα και 5 κλεψίματα) κόντρα στο Gonzaga και οδήγησε το Davidson σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στη March Madness, στέλνοντας το κολέγιο του στη φάση των 32.

Mπροστά στους γονείς του έδινε μια φοβερή παράσταση και μας προετοίμαζε για αυτά που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στο ΝΒΑ, εκεί όπου έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα των Ουόριορς.

Δείτε τι είχε κάνει ο απίθανος Στεφ με τη φανέλα του Davidson.

13 years ago today, @StephenCurry30 led Davidson to a first-round upset over the Zags

He went off for 40 PTS

Iconic.

(via @marchmadness)pic.twitter.com/9gDMty2ZYT

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2021