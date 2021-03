Χιλ για τραυματισμό ΛεΜπρόν: «Ποτέ δεν θα έκανα τέτοια ασέβεια στο παιχνίδι»

Ο Σόλομον Χιλ έπεσε άθελά του πάνω στο δεξιό πόδι του ΛεΜpρόν Τζέιμς και τον τραυμάτισε με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα ο ηγέτης των Λέικερς.

Ο παίκτης των Χοκς δέχτηκε «επίθεση» λες και το έκανε επίτηδες οπότε πήρε θέση τονίζοντας πως, «Ποτέ δεν θα έδειχνα τέτοια ασέβεια στο παιχνίδι πηγαίνοντας με πρόθεση να βγάλω εκτός έναν παίκτη. Το ξέρει και ο ίδιος. Αυτό μου αρκεί. Προσεύχομαι να επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα».

would never disrespect the game and take a player out purposely... he knows that. that’s all that matters to me. praying for a speedy recovery. #riptothementionstho #moredmsthansaweetie

