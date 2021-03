Αντετοκούνμπο: «Παραλίγο να τις... φάω από τη μαμά μου» (vid)

Η ερώτηση ήταν προσωπική. Αφορούσε ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα social media, ενώ οδηγούσε. Η δημοσιογράφος των ρώτησε αν δέχτηκε κάποια επίπληξη. Ο MVP απάντησε πως «ναι». Όλοι μπορείτε να φανταστείτε ποιο ήταν το πρώτο πρόσωπο που επέπληξε τον Αντετοκούνμπο. Από τη μαμά δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς! «Η μαμά μου, μου είπε να μην χρησιμοποιώ το τηλέφωνό μου όταν οδηγώ. Αλλά οι φίλαθλοι ήταν εκπληκτικοί. Είχαν βγει από το οροφή του οχήματος και κουνούσαν μια φανέλα μου. Ήθελα να το έχω στο τηλέφωνό μου. Είναι κάτι που βλέπεις σπάνια στη ζωή σου. Γι' αυτό παίζει και αγαπώ το μπάσκετ. Αλλά πέρα απ' αυτά, μην χρησιμοποιείται το τηλέφωνό σας όταν οδηγείτε. Την προσοχή σας στο δρόμο».

Παράλληλα, ο Giannis ρωτήθηκε και το συναίσθημα που του προκαλεί, το γεγονός ότι οι Μιλγουόκι Μπακς, μολονότι απέναντι στους Σπερς πέτυχαν την 11η νίκη τους σε 12 αγώνες, δεν είναι θέμα συζήτησης. Η αντίδραση και η απάντηση του, πιστοποίησαν ότι αυτή η κατάσταση του αρέσει.

«Δεν ανησυχούμε, δεν χρειάζεται να μιλάνε για εμάς. Ας συνεχίσουμε να το διασκεδάζουμε και να κερδίζουμε. Δεν το κάνουμε για να μας συζητάμε. Μου αρέσει. Ποτέ δεν μου άρεσαν τα λαμπρά φώτα. Είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα και τους συμπαίκτες μου αυτό που κάνουμε. Μου αρέσει που βρισκόμαστε στο παρασκήνιο και κάνουμε τη δουλειά μας. Θα υπάρξουν στιγμές που θα συζητάνε για εμάς, θα υπάρξουν και στιγμές που δεν θα συζητάνε για εμάς. Αλλά είναι καλό που βρισκόμαστε στο παρασκήνιο», εξήγησε ο Αντετοκούνμπο.

Do not TikTok and drive. pic.twitter.com/qW0veauoWY

Moms know best:

“I kinda like that we’re under the radar.” pic.twitter.com/8NoBBnrX9S

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 21, 2021