To... πουλέν του Πόποβιτς είχε 20/20 σε πόντους-ριμπάουντ και θύμισε Ντάνκαν! (pic & vid)

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς είναι ειδικός στο να φτιάχνει παίκτες και φέτος το... πουλέν του ακούει στο όνομα Κέλντον Τζόνσον.

Το νέο αστέρι των σπιρουνιών ήταν εντυπωσιακός κόντρα στους Καβς, έχοντας 23 πόντους με 21 ριμπάουντ. Με αυτό τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης του Σαν Αντόνιο με 20/20 σε πόντους-ριμπάουντ μετά το 2013 και τον θρύλο Τιμ Ντάνκαν.

O Kέλντον είναι μόλις 21 ετών και φέτος έχει κάνει φοβερό ξεπέταγμα, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη του Pop.

