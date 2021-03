Ο Καναδός γκαρντ έστειλε το ματς στην παράταση με τρίποντο και εκεί οι Νάγκετς επικράτησαν με 131-127.

Ο Μάρεϊ είχε 34 πόντους, ενώ ο Γιόκιτς είχε 34 πόντους με 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, με τον Πόρτερ να βάζει 19.

22 points in the fourth and OT.@BeMore27 just knows how to close #MileHighBasketball pic.twitter.com/Qhxb6diJpY

