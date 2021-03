Λίγους μήνες έμεινε στο Μιλγουόκι ο Τόρεϊ Κρεγκ ο οποίος μετακόμισε στην Αριζόνα για χάρη των Σανς.

Οι Μπακς απέκτησαν τον Πι Τζέι Τάκερ και ψάχνονται ακόμη και για τον Αϊζάια Τόμας.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θεώρησε περιττή λύση στο ρόστερ τον Κρεγκ και τον παραχώρησε αντί οικονομικού ανταλλάγματος.

Welcome to The Valley, @TCraig_23! pic.twitter.com/ppZCQ7xR2l

— Phoenix Suns (@Suns) March 18, 2021