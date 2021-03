Σεθ Κάρι: Γύρισε τον αστράγαλο και βγήκε off κόντρα στους Μπακς! (pic)

Είχαν τον τραυματισμό του Τζοέλ Εμπίντ οι Σίξερς, ήρθε να προστεθεί άλλο ένα πρόβλημα.

Ο Σεθ Κάρι γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο κόντρα στους Μπακς, μια εξέλιξη που ήταν καθοριστική και για την εξέλιξη της αναμέτρησης και τη νίκη των Μπακς.

Ο σουτέρ της Φιλαδέλφεια υπέστη τον τραυματισμό κατά τη διάρκεια ενός αιφνιδιασμού και δεν επέστρεψε στο ματς

Ο Ντοκ Ρίβερς μετά το τέλος, ανέφερε πως δεν θεωρεί πως είναι βαρύ το διάστρεμμα του Σεθ. Ο Κάρι ταλαιπωρείται με τους αστραγάλους του όλη τη σεζόν, ενώ στις 23 Φλεβάρη έχασε το ματς με τους Ράπτορς λόγω πόνου στον αστράγαλο.

Joel Embiid watching as Seth Curry goes to the locker room with a lower leg injury pic.twitter.com/FSNzxboV1j

— John Clark (@JClarkNBCS) March 18, 2021