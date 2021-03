Το νέο πρωτόκολλο για τους εμβολιασμένους στο ΝΒΑ είναι πολύ πιο χαλαρό! (pic)

Είναι γνωστό ότι για να συνεχιστεί το ΝΒΑ το πρωτόκολλο για τους παίκτες είναι εξαιρετικά αυστηρό. Πολλά τεστ, ελάχιστες επαφές και αυστηρό πρόγραμμα είναι τα χαρακτηριστικά του, αλλά αυτό σταδιακά θα αλλάζει για όλους όσους κάνουν το εμβόλιο.

Έρχεται η σειρά των παικτών σιγά σιγά, αφού στις ΗΠΑ οι ρυθμοί είναι πολύ πιο γρήγοροι για τους εμβολιασμούς και για όσους εμβολιάζονται τα μέτρα χαλαρώνουν.

Οι παίκτες και τα μέλη του σταφ που κάνουν το εμβόλιο:

The NBA's fully vaccinated players, coaches and staffers can now also:

- Leave hotel room anytime

- Attend in-person marketing events

- Have in-person team meetings

- PCR testing can be earlier in day (before 5 pm)

- No masks at practice facility https://t.co/O4uoGiT1Dw

