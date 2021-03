NBA: Σε καραντίνα Ουάισμαν, Πασκάλ, τρία κρούσματα κορονοϊού σε 490 ελέγχους! (pic)

Το πρωτόκολλο του ΝΒΑ λειτουργεί. Τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν για την εβδομάδα 10-16 Μαρτίου, σε σύνολο 490 αθλητών είναι μόλις τρία! Δεν αποκλείεται τα δύο απ' αυτά να είναι οι παίκτες των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Τζέιμς Ουάισμαν και Έρικ Πασκάλ να είναι τα δύο απ' αυτά. Με τους δύο αθλητές να μπαίνουν σε καραντίνα και να μην αγωνίζονται κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς, οι οποίοι θα έχουν ξανά στο ρόστερ τους τον Κρίστιαν Γουντ!

Παράλληλα με τους Πασκάλ και Ουάισμαν, εκτός αναμένεται να τεθούν και μέλη από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας του Όκλαντ.

Contact tracing. A few of the Warriors' assistant coaches on the developmental staff will be entering health and safety protocols as well. Rough time for the Warriors to lose Wiseman and Paschall, just as they were prioritizing developmental minutes. https://t.co/oTJ66WHViH

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 17, 2021