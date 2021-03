ΝΒΑ: Γυρίζει ο Γουντ για να.. σπάσει την κατάρα των Ρόκετς! (pic)

Ο κύκλος κλείνει. Για να ανοίξει ένα νέος. Ο Κρίστιαν Γουντ θα φορέσει ξανά τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς. Επιστρέφει για να σταματήσει το απίθανο αρνητικό σερί της ομάδας του Τέξας, η οποία μετράει 17 συνεχόμενες ήττες! Με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα να σημειώνονται στο διάστημα της απουσίας του.

Ο Γουντ αναμένεται να αγωνιστεί στο αποψινό ματς των Ρόκετς με τους Ουόριορς (02:00). Φέτος, σε 17 αγώνες, ο Γουντ έχει 22 πόντους, 10.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ. Είναι ο πρώτος σκόρερ και ο πρώτος ριμπάουντερ για τους Ρόκετς.

Source: Rockets big man Christian Wood is expected to return tonight vs. Warriors. Houston is 0-17 since Wood, the Rockets’ leading scorer and rebounder, went down with a sprained right ankle.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) March 17, 2021