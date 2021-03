Δεν σταματούν τα ρεκόρ για τον Βασιλιά. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έδωσε ακόμα ένα show, αυτή τη φορά κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τελειώνοντας το ματς με 25 πόντους, 12 ασίστ και 12 ριμπάουντ.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να γίνει ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 2 σερί triple double.

Στο προτελευταίο του ματς κόντρα στους Ουόριορς, είχε 22 με 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ.

Ασταμάτητος ο ηγέτης των Λέικερς, θέλει να... πατήσει γκάζι στο τέλος της σεζόν και να γίνει το φαβορί για τον τίτλο του MVP, αφού τον διεκδικούν και οι Εμπίντ με τον Γιόκιτς

LeBron James is the oldest player in NBA history with back-to-back triple-doubles.

25/12/12 tonight

22/10/11 last night pic.twitter.com/i0OaoMRb64

— StatMuse (@statmuse) March 17, 2021