Αντετοκούμπο: Ζει για το σήμερα, πάει βόλτες και βάζει τις βολές! (vid)

Θυμάστε εκείνο το ματς; Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μετρήσει 1/10 ελεύθερες βολές. Ήταν 15 Ιανουαρίου. Πριν από δύο μήνες. «Αυτός είναι ο MVP σας;», ήταν ένα από τα πιο... ευγενικά σχόλια που είχαν γραφτεί. Ο Giannis βρήκε το μυστικό. Ζει τη στιγμή. Δεν ανησυχεί για το αύριο. Και βάζει (και) τις βολές.

Η αναμέτρηση με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, η δεύτερη σε διάστημα δύο ημερών, έφερε τον Αντετοκούνμπο στη γραμμή έξι φορές. Έξι εύκολοι πόντοι. Στα τρία τελευταία ματς των Μπακς, ο MVP έχει αστοχήσει σε μία από τις 21 βολές που έχει εκτελέσει (20/21).

Και από την 15η Ιανουαρίου το ρεκόρ από τη γραμμή αναφέρει πως έχει εκτελέσει 264 και έχει ευστοχήσει σε 191! Δηλαδή, 72%! Όχι και άσχημα...

Ο Αντετοκούνμπο μίλησε για τη νέα ρουτίνα που έχει προσθέσει στη... ρουτίνα του. Μικρές, 20λεπτες, βόλτες. Για να καθαρίσει το μυαλό από καθετί μπασκετικό. Η φετινή χρονιά είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Ο Giannis προσπαθεί να μην σκέφτεται από τώρα τα playoffs. Και την απαγορευμένη λέξη, το πρωτάθλημα.

Δεν είναι αδιάφορος, αλλά φροντίζει να γεμίζει το κεφάλι του με τα απαραίτητα. Να κάνει delete και να ετοιμάζεται για το επόμενο ματς. Δίχως να αφήνει τη ρουτίνα του. Μικρές, 20λεπτες, βόλτες. Αν ο καιρός δεν το επιτρέπει, μία βόλτα με το αμάξι είναι αρκετή. Συνήθως με παρέα τη μητέρα του ή τον αδερφό του, Θανάση.

Μία κουβέντα είναι αρκετή για να αφαιρέσει την (αχρείαστη) πίεση. Έτσι και αλλιώς, η κανονική περίοδος βρίσκεται μόλις στη μέση της. Όπως εξήγησε, ενόψει του ντέρμπι με τους πρωτοπόρους της Ανατολής, Σίξερς, «Θέλω να φύγουμε από τη Φιλαντέλφια βελτιωμένοι, όχι απαραίτητα με τη νίκη, αλλά έχοντας παίξει καλό μπάσκετ».

Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ έχει καταφέρει αυτό που κυνηγάει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι. Ένα πρωτάθλημα! Μέχρι τότε, ο Giannis μπορεί να βολευτεί με το γεγονός ότι προσπέρασε τον θρύλο του ΝΒΑ στα triple double με τουλάχιστον 30 πόντους. Ο Αντετοκούνμπο έχει πια επτά, ενώ ο Τζαμπάρ σταμάτησε στα έξι, με τη φανέλα των Μπακς.

Χώρια την πρωτιά στην ιστορία των Μπακς, με τα τρία συνεχόμενα triple double!

Giannis Antetokounmpo recorded his 7th career 30-point triple-double, passing Kareem Abdul-Jabbar for the most in Bucks history.

Antetokounmpo is also the 1st player in Bucks franchise history to ever record a triple-double in 3 consecutive games. pic.twitter.com/bLtzbH8QwA

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 16, 2021