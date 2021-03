Λέικερς: Λύση Ουάιτσαϊντ, αν δεν προχωρήσει του Ντράμοντ! (pic)

Οι Λέικερς θέλουν πάση θυσία έναν σέντερ. Και θα τον αποκτήσουν μέχρι το τέλος της περιόδου των ανταλλαγών. Πρώτος στόχος είναι ο Αντρέ Ντράμοντ των Καβαλίερς, μόνο αν εξαγοράσει το συμβόλαιό του (αν και οι Καβς θέλουν ανταλλάγματα) και υπογράψει με τους πρωταθλητές το ελάχιστο συμβόλαιο των βετεράνων (κάπου ανάμεσα στο 1 και τα 2 εκατομμύρια δολάρια).

Αν η περίπτωση του πρώην σέντερ των Πίστονς δεν προχωρήσει, τότε οι Λέικερς έχουν έτοιμο το Plan B. Τον ονομάζουν Χασάν Ουάιτσάϊντ και αγωνίζεται στους Σακραμέντο Κινγκς. Και φέτος, σε 23 αγώνες, μετράει 8.3 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ.

The Lakers are monitoring the Kings. If the Lakers strike out on Andre Drummond, Hassan Whiteside would be a good backup plan. Per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/99Su4xDEeU

— NBA Retweet (@RTNBA) March 15, 2021