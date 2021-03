Απογοητευτική είναι η σεζόν των Ρόκετς από τότε που έφυγε ο Χάρντεν και τραυματίστηκε ο Γουντ.

Το Χιούστον έχει χάσει 9 ματς σερί με 10+ πόντους, το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία της ομάδας. Το ρεκόρ του ΝΒΑ είναι οι 12 συνεχόμενες ήττες με 10+ πόντους.

The Rockets have lost 9 straight games by 10+ points, the longest streak in franchise history.

The NBA record is 12 consecutive losses by 10+ points. pic.twitter.com/yg28cycEDZ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 15, 2021