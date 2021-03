Σποέλστρα: «Ο Βούτσεβιτς μας κάνει να βλέπουμε εφιάλτες, ένας σύγχρονος Νοβίτσκι» (vid)

Ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ μπορεί να είδε την ομάδα να κερδίζει τους Ορλάντο Μάτζικ με 102-97 αλλά ταυτόχρονα ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε «οργιάσει» στο παρκέ με 38 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

«Κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερος. Φέτος διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Παίζει εξαιρετικά. Όλα τα χρόνια μας κάνει να βλέπουμε εφιάλτες. Όμως φέτος είναι διαφορετικά. Σαν να βλέπεις τον σύγχρονο Νοβίτσκι» ήταν τα λόγια του Σποέλστρα για τον Μαυροβούνιο σέντερ.

In his postgame comments tonight, Heat coach Erik Spoelstra had high praise for Magic All-Star Nikola Vucevic. "It feels like you're looking at the modern-day Dirk Nowitzki," Spoelstra said.

The video: pic.twitter.com/9SQLcfEECU

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) March 15, 2021