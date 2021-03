Ο Λόουρι πέταξε τη μπάλα μακριά και αποβλήθηκε (vid)

Ο γκαρντ του Τορόντο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, πολλώ δε μάλλον και από την άσχημη εικόνα της ομάδας του.

Οι Ράπτορς ήταν πίσω στο σκορ με 19 πόντους διαφορά λίγο πριν από το τέλος και ο Λόουρι θέλησε να εκδηλώσει τον εκνευρισμό του πετώντας τη μπάλα μακριά.

Οι διαιτητές τον χρέωσαν με τεχνική ποινή η οποία ή δεύτερη στο ματς, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

Kyle Lowry got ejected after throwing the ball to a ref pic.twitter.com/WyIvXGpU4f

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 15, 2021