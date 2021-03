Ο προπονητής των Ράπτορς απλά κοίταξε τον διαιτητή στο ματς με τους Χόρνετς μετά από ένα σφύριγμα και τον είδε να τον χρεώνει με τεχνική ποινή.

Μάλλον το παράκανε λιγάκι με την αυστηρότητα στον head coach των Καναδών.

Nick Nurse was just looking at the ref and got T'd up pic.twitter.com/yeHqhavhzK

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 14, 2021