Αντετοκούνμπο: «Ήμασταν έτοιμοι και είχαμε τις απαντήσεις» (vid)

Οι Μπακς επικράτησαν των Ουίζαρντς, με τον Αντετοκούνμπο να φτάνει σε triple double, σε μια βραδιά γεμάτη από... τριπλές εμφανίσεις.

Ο Greek Freak μετά το τέλος του ματς στάθηκε στον Ουέστμπρουκ, ενώ μίλησε για την ετοιμότητα της ομάδας του και την άμυνα σε κρίσιμες στιγμές.

«Eίναι σκληρός ο Ουέστμπρουκ, έβαλε 42. Προσπαθούμε να τον κάνουμε να πάρει δύσκολα σουτ. Επίσης έκανε καλή δουλειά στη δημιουργία. Προσπαθήσαμε να του το κάνουμε δύσκολο» ανέφερε και στη συνέχεια είπε: «Προσπαθούμε να παίξουμε γρήγορα, να βρούμε ελεύθερα τρίποντα, αλλά θα πρέπει να επιστρέφουμε γρήγορα και στην άμυνα για να κάνουμε καλή δουλεια με παίκτες σαν τον Russ και τον Μπιλ. Κάναμε καλή δουλειά, μου άρεσε ο τρόπος που αμυνθήκαμε, αλλά θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα»

Για το γεγονός πως οι Μπακς κάνουν πράγματα που δεν έκαναν πριν και φτάνουν σε νίκες: «Γινόμαστε καλύτεροι, είμαστε ανταγωνιστικοί. Ήμασταν συγκεντρωμένοι απόψε, κάναμε σωστά πράγματα, επιστρέψαμε στο ματς. Ήμασταν έτοιμοι, δίναμε απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που έβαζαν οι Ουίζαρντς»

Για την άμυνα: «Η άμυνα είναι πολύ σημαντική. Σημαντικά τα τελευταία λεπτά και αν μπορείς να βρεις τον ελεύθερο συμπαίκτη σου. Να μπορείς να βάλεις το δύσκολο σουτ, να παίξεις άμυνα. Απόψε το κάναμε αυτό και είμαι χαρούμενος για αυτό».

“I like the way we are defending. We can get a lot better.” pic.twitter.com/fG025qUywz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 14, 2021